Открылись избирательные участки

Сегодня в 8 часов утра открылись все избирательные участки по выборам президента Республики Беларусь. Они будут работать без перерыва до 20 часов. Всего, по данным Центризбиркома, создано 6 тыс. 626 участков для голосования, в том числе 41 - за рубежом.В Минске открылось 668 участков для голосования. Наибольшее их число создано в крупнейшем по численности населения Фрунзенском районе - 110. В столице за ходом выборов следят около 4 тыс. внутренних наблюдателей от трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий.



В списках граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, около 7 млн. 20 тыс. человек. Президентские выборы проходят при активном наблюдении. За политической кампанией следят более 30 тыс. внутренних и около 1 тыс. 300 международных экспертов.



Для того, чтобы получить бюллетень для голосования, необходимо предъявить паспорт или один из заменяющих его документов: пенсионное удостоверение, студенческий или военный билет, удостоверение сотрудника госоргана, справку органов внутренних дел (если паспорт утрачен или сдан на обмен).



В каждый бюллетень внесены в алфавитном порядке фамилии зарегистрированных кандидатов на пост президента. В отношении каждого из них указана дата рождения, профессия, должность, занятие, место работы и жительства, а также партийность. Справа от данных о каждом кандидате помещен пустой квадрат. В конце перечня кандидатур добавлена строка - "против всех кандидатов".



Выборы будут признаны состоявшимися, если количество проголосовавших избирателей превысит 50%. Победителем станет тот из кандидатов, кто наберет более 50% голосов.