Отделения Штаба миссии наблюдателей от СНГ на президентских выборах открылись сегодня в трех областях Беларуси

Отделения Штаба миссии наблюдателей от СНГ открылись в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях.

В Брестском и Витебском регионах они функционируют с 20 октября. На сегодня в составе Миссии наблюдателей от стран Содружества аккредитованы 38 человек. Всего планируется аккредитовать около 45 долгосрочных наблюдателей из числа представителей стран Содружества, союзных парламентариев, а также сотрудников дипмиссий стран СНГ. Они посетят территориальные избирательные комиссии, встретятся с представителями инициативных групп по сбору подписей, избирателями, другими участниками процесса.

Первые результаты мониторинга говорят о том, что в Беларуси создаются все необходимые условия для беспрепятственной работы наблюдателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».