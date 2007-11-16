От всеобщих льгот - к оказанию индивидуальной социальной помощи

Глава государства провел совещание по проекту Указа о господдержке населения.

Сделать государственную поддержку населения индивидуальной, адресной. Без необоснованных льгот и привилегий. Такова суть нового Указа Президента "О некоторых мерах господдержки населения".

Решение упорядочить льготы не возникло спонтанно. Это - планомерная и последовательная политика. Пересмотрены льготы и преференции для чиновников, неоправданные доплаты на санаторно-курортное лечение, на медицину. Теперь необходимо сделать еще один шаг - отменить всеобщие льготы и помочь только тем, кто действительно в этом нуждается. Иждивенческие настроения должны быть прекращены - таково мнение главы государства.

Тот, кто в состоянии зарабатывать, чтобы содержать себя и свою семью, не должен рассчитывать на дополнительную помощь государства. Не лишат поддержки только тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе: малообеспеченные, социально незащищенные люди. Сохранены льготы для ветеранов, инвалидов 1 и 2 групп. Не обделена вниманием молодежь. Студенты и учащиеся получают стипендии и материальную помощь. А вот дополнительные выплаты будут дифференцированы.

Говорил Президент и о помощи многодетным семьям. Все высвобождаемые от упорядочения льгот средства будут направлены детям - на их бесплатное питание, создание современной базы медицинских учреждений, всестороннюю поддержку многодетных семей. Под защитой государства по-прежнему будут дети неблагополучных родителей. Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время проверить, как исполняется соответствующий декрет.

После вступления в силу нового закона о льготах многие граждане вместо них будут получать адресную социальную помощь. Составить стройную систему из меры господдержки, а новый Указ сделать работающим. Такое поручение Александра Лукашенко прозвучало в адрес правительства. Все предложения относительно льгот должны быть выверенными и объективными.

Закон "О государственных социальных льготах..." и указ Президента "О некоторых мерах господдержки населения" должны вступить в силу одновременно - уже с 17 декабря нынешнего года. Обсуждение проекта указа о господдержке населения длилось в Резиденции Главы государства 3 часа. Президент выслушал представителей ключевых министерств и отправил данный законопроект на доработку. Разработчикам документа отведено ещё две недели на согласование позиций различных сторон. В

заключительном слове глава государства подчеркнул, что новый механизм адресной социальной помощи должен быть абсолютно дебюрократизированным.