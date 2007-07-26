От военно-технических контактов к экономическому сотрудничеству

Сотрудничество Беларуси и Катара в военно-технической сфере будет способствовать активизации взаимоотношений двух стран. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Государства Катар. Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь рассчитывает активизировать экономическое сотрудничество. Белорусская сторона будет стремиться выполнять все договоренности, достигнутые военными ведомствами двух стран.