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От военно-технических контактов к экономическому сотрудничеству

26 июля 2007 13:58
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Сотрудничество Беларуси и Катара в военно-технической сфере будет способствовать активизации взаимоотношений двух стран. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Государства Катар. Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь рассчитывает активизировать экономическое сотрудничество. Белорусская сторона будет стремиться выполнять все договоренности, достигнутые военными ведомствами двух стран.

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