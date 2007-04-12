От внешней и внутренней политики государства до социума

Завершилась пресс-конференция Александра Лукашенко для руководителей белорусских средств массовой информации.

Пресс-конференция продолжалась более двух часов. Были представлены печатные СМИ, информагентства и телеканалы всех регионов. Будущее Беларуси и России, Союзного государства - пожалуй, главный внешнеполитический вопрос. Александр Лукашенко не сомневается в их перспективности. Есть трудности, их Президент признает, но они решаемы. И к удару с востока Беларусь была готова. И свою независимость и суверенитет не намерена обменивать на цену на газ и нефть.

Вопросы от негосударственных СМИ касались оппозиции, отношения к ней Президента страны, возможности сотрудничества, например по чернобыльской тематике.

Президент еще раз дал понять, что обвальной приватизации не будет и социальная политика в стране не ослабнет. Приватизация будет точечной. И тех предприятий, с которыми государство не справляется. Сегодня западные кампании ни прочь приобрести некоторые белорусские промышленные гиганты.

Напомним, телеверсию пресс-конференции Президента Александра Лукашенко для руководителей белорусских средств массовой информации все национальные телеканалы покажут в 21:00.