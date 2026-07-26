От Китая до Африки – «да», в министерствах – пауза: кто тормозит договоренности Президента?

На геополитическом уровне Минск получает безоговорочное «да» практически в любой точке планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президентский борт наматывает десятки тысяч километров, привозя из Китая, Омана, стран Африки солидные портфели готовых контрактов. Но как только эти соглашения спускаются на землю, возникают еще один доппортфель, но с вопросами. На неделе Президент устроил экономическому блоку аудит. Выяснилось, что перспективные контракты, читай, наши деньги, перспективы, буквально тонут в бесконечном бумажном планировании. Во многом мы сами на ровном месте создаем себе проблемы и героически их преодолеваем. Ну и в итоге имеем то, что имеем. Подробности у нашего политобозревателя Евгения Пустового.

Глобальному миру знакома Беларусь, Глобальный Юг рукоплещет Лукашенко, встречает артиллерийскими салютами и кортежами. От воздушных до конных. Можно гордиться нашим Президентом, но наш Президент весь этот дипломатический ореол пытается перевести в экономическую плоскость. Лишь за прошедшие 12 месяцев Александр Лукашенко совершил сразу несколько длинных и многокомпонентных командировок. Осенью прошлого года Алжир, Оман и Мьянма. Совсем недавно Китай, Индонезия, снова Мьянма. Диверсификация инвестиций и рынков сбыта. Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом. У западных инвесторов руки связаны политизированными санкциями Брюсселя, но благодаря дипломатии белорусского лидера замена найдена в странах Глобального Юга. Весомые инвестиции из Омана стопорит бюрократическое безразличие. И это в условиях мировой экономической турбулентности. Волокита девальвирует договоренности на высшем уровне. Читайте здесь. Минск – приверженец активной дипломатии. Но Президент требует не просто визитов вежливости, а заключения конкретных договоренностей по итогам командировок. В любом случае надо учитывать ментальность партнеров.

Главным стимулом экономического сотрудничества являются визиты Первого. Так произошло с Индонезией, Узбекистаном, странами Африки. Но эти теплые отношения на высшем уровне надо поддерживать градусом активности остальных госслужащих и директората предприятий. Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки. Читайте здесь. Политика Беларуси и Президента – подальше от глобализации, поближе к реальным делам. Мы экспортно ориентированная страна. Присутствуем в 196 государствах мира, и конкурировать приходится со странами-конвейерами. Наша стратегия – сегментация и точечное сотрудничество. Там наш Президент – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром. За каждым из направлений закреплен отдельно взятый управленец. В странах Глобального Юга так принято – персонифицированное сотрудничество. Инвестиционная составляющая заложена в программу действий правительства. По развитию сотрудничества со странами дальней дуги до 2030 года. А с 1 января нынешнего года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций с Китаем, а в мае была принята новая Директива Президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций.

Основа экономики Беларуси – обрабатывающая промышленность. Это 20%, или пятая часть. На торговлю приходится около 10%. Сельское и лесное хозяйство составляют практически 7%. Экономика у нас экспортно ориентированная – это признак высокой степени развития. На зарубежные рынки поставляется большая часть производимой продукции. Самая чувствительная позиция – машиностроительная отрасль. Практически 6 из 10 машин продается за пределами страны. И почти четверть трудоспособных белорусов работают именно в промышленности. Но просто торговать техникой – моветон. Без мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах – СНГ и дальней дуги – далеко не уедем. Первый уверен: тормозим.