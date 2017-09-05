От итогов уборочной до учений «Запад-2017»: какие темы были сегодня в центре внимания Президента во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Убедиться в мирных задачах белорусско-российских учений «Запад-2017» приглашенные зарубежные наблюдатели могут лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. Военная операция пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в ней примут почти 12,5 тысяч человек и 700 единиц техники. Основная задача — отработка совместных действий в борьбе против вооруженных группировок и терроризма. Следить за ходом операции изъявили желание около 80 зарубежных наблюдателей и полторы сотни журналистов. Во время совещания Президент затронул и ряд других важных тем.

Евгений Горин, СТВ:

Месяц назад на рабочей встрече с руководством государственного секретариатом Совета Безопасности Президентом были поставлены задачи перед всем правоохранительным блоком. Сегодня настал день, когда нужно дать ответ, что сделано, а что еще предстоит сделать.

На 1 миллион тонн зерновых больше, чем планировали, – красноречивый результат, если задаться вопросом, зачем же правоохранители помогали контролировать ход этой уборочной? Как показала практика, – меньше хищений, меньше расхлябанности. Больше работоспособных машин в поле. Больше и собранного урожая в закромах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого возврата к советской системе здесь нет, хотя и в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся и сохранить. Просто хочу вам сказать, что эта халатность потом нам дорого обходится. Можете посчитать. Если бы мы потеряли, как у нас всегда планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая (это якобы естественные потери), с 10 миллионов собранного, сколько бы мы потеряли? Миллион тонн. Умножьте на 200 долларов примерно, мировая цена. Получите, грубый подсчет дает нам потери. Дело опять же не в закручивании гаек, никаких гаек закручивать не собираемся. В связи с этим ещё раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства. Все лишнее надо убрать. Этот процесс идёт. Но ещё раз подчёркиваю, убирая, не выплесните ребёнка.

Практика подобного контроля над той же сельхозтехникой будет продолжена. Требование Президента к силовикам – работать без формализма. Да, собственно, никто аграриям не говорит, где сеять или не сеять. Пресекается расхлябанность. Случаи, когда комбайн загорается прямо в поле на совести тех, кому плевать на состояние машины. Без дисциплины – вероятность такого происшествия есть всегда.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

У нас отмечено 9 случаев возгорания техники в полях. В каждом случае идёт разбирательство. Но это более чем из 26 едениц техники, которые были выведены на наши поля, работали и продолжают работать от рассвета и до заката. Системных пожаров и потерь урожая у нас не было.

Расхлябанность познается в сравнении. Интересная цифра обозначилась в ходе летнего мониторинга уборочной. Одна и та же модель сельхозтехники у частника работает 20 лет. А на госпроизводстве вдвое меньше. Всего 10. Отчего так?

В этом фермерском хозяйстве выращивают и картофель, и морковку, и капусту. Автопарк из семи машин не обновлялся давно. Начиная от навесного оборудования до тракторов.

Пётр Маханёк, агроном фермерского хозяйства:

Трактор 98-го года, он служит и в принципе списывать его хозяйство не собирается. По той причине, что он действительно ухожен, своевременное ТО, никогда не бывает просрочки. Кстати, о деньгах! Валюте, которую должны белорусским предприятиям за поставленный товар. Здесь похожая ситуация. Не мое, значит пускай пропадает. Огромные суммы зависли где-то за границей. Прокуроры принимают меры, даже в судебном порядке, констатируя: часто предприятия сами виноваты. Не утруждают себя форсированием, да и партнеров-должников, считай, не беспокоят. Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Сумма более полумиллиарда долларов зависла. К сожалению, не все мы сможем достать. Где-то мошеннические структуры были задействованы, когда предприятия наши загоняют продукцию какому-то российскому представительству или фирме, а та банкротится. Некоторые вопросы решаем путём прокурорского реагирования. Возбуждено уголовное дело в отношении одного из субъектов товаропроводящих сетей «Белшина» в Грузии, возбуждено уголовное дело товаропроводящих путей российских, в том числе, связанных с поставкой молочной и мясной продукции наших белорусских предприятий.

Подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2017» идет в плановом режиме. Без происшествий. Разве что информационный шум от некоторых СМИ сбивает с толку плохо информированного читателя. Между тем ничего чрезвычайного в белорусско-российских маневрах нет. Приглашения понаблюдать за ними Министерство обороны разослало и в ОБСЕ, и в НАТО. Представителям 53 стран – от Украины до США их также выслали.

Александр Лукашенко:

Хочу предупредить, хватит оправдываться: оборонительный характер наши учения носят или ещё чего-то. Есть армия, есть совместная группировка, вооружённая на западном направлении Беларуси и России. А коль она существует мы это не скрывали, мы её будем учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили всех желающих практически. Пусть приезжают и смотрят.

В общем, кто из представителей зарубежных гостей захочет, тот все увидит. Не только из репортажей, но и вблизи. На территории Беларуси активная фаза учений «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Военным, как врачам или учителям надо повышать профессиональный уровень. Просто эта профессия связана с боевой подготовкой. Как и везде.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Подготовка учений вошла в завершающую фазу, поэтому мы говорим о том, что органы управления для выполнения задач готовы. Для этого созданы группировки в районах выполнения учебно-боевых задач. Этими районами будут являться шесть полигонов Вооружённых Сил и два участка местности, войска туда выведены, развёрнуты. Осталось нам завершить перебазирование авиации.