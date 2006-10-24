Прямой эфир

Остров Свободы снова в центре внимания мировой общественности

24 октября 2006 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
8 ноября Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы введенной Соединенными Штатами Америки. В пятнадцатый раз кубинский народ представит отчет с требованием немедленного прекращения блокады. Более чем за 40 лет Остров Свободы понес экономический ущерб в 86 миллиардов долларов. В поддержку Кубы с требованием снятия эмбарго выступают более 140 стран мира. Кубинцы рассчитывают заручиться и поддержкой Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
24 октября 2006 08:23

Во многих странах мира началась Неделя разоружения

24 октября 2006 07:16

В Будапеште вновь разгоняли манифестантов

23 октября 2006 10:51

Беларусь и Армения подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации