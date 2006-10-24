Остров Свободы снова в центре внимания мировой общественности

8 ноября Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы введенной Соединенными Штатами Америки. В пятнадцатый раз кубинский народ представит отчет с требованием немедленного прекращения блокады. Более чем за 40 лет Остров Свободы понес экономический ущерб в 86 миллиардов долларов. В поддержку Кубы с требованием снятия эмбарго выступают более 140 стран мира. Кубинцы рассчитывают заручиться и поддержкой Беларуси.