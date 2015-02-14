Новости Украины. Осталось менее 7 часов до начала режима прекращения огня на востоке Украины. Напомним, об этом договорились участники саммита «нормандской четверки» в Минске. Интенсивность обстрелов городов Донбасса резко снизилась, но полностью замолчать орудия должны 15 февраля в час ночи по минскому времени.

Представители сил народного ополчения заявили, что уже начали отводить войска от линии соприкосновения.

Ее ширину утвердили 11 февраля на встрече контактной группы в Минске. Для разных видов вооружений протяженность этой буферной зоны составляет до 140 километров.

В позитивном ключе оценили саммит «нормандской четверки» и в Пентагоне.

Конфликт на востоке Украины может быть разрешен только дипломатическим путем. И благодаря минской встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины был сделан огромный шаг в этом направлении, считают в министерстве обороны США.

Напомним, историческое событие, саммит «нормандской четверки» начался в Минске 11 февраля. Переговоры длились рекордные 16 часов. Все участники встречи заявили, что она получилась крайне плодотворной и ее результаты помогут урегулировать кризисную ситуацию на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.