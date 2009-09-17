Особые отношения США с Восточной Европой закончились

Отношения Вашингтона с рядом стран Восточной Европы ухудшилось после избрания президентом США Барака Обамы, пишет «New York Times».

В статье отмечается, что во времена администрации Джорджа Буша- младшего США удалось установить «исключительно тесные отношения с Польшей, Чехией, странами Прибалтики и Румынией. Среди европейских стран они стали самыми лояльными сторонниками Буша».

Однако при Б.Обаме все быстро изменилось. «С приходом в Белый дом Барака Обамы развертывание ПРО в Восточной Европе перестало быть реальной возможностью, так как эксперты ставят под вопрос ее стоимость, эффективность и даже местоположение. В результате то, что было определенным в эпоху Буша, уступило место ощущениям предательства - а может быть, и реализма одновременно - со стороны восточных европейцев», - пишет газета.

«И в самом деле, особые отношения Вашингтона с Восточной Европой, видимо, закончились», - отмечает «Нью-Йорк таймс».

Теперь у американской администрации, видимо, появились другие приоритеты. «Гораздо более важной целью для администрации стала «перезагрузка» ее отношений с Россией после многих лет пренебрежения со стороны Буша. Россия, чья поддержка необходима в таких вопросах, как Иран, нераспространение ядерного оружия и Ближний Восток, уменьшает важность любой восточноевропейской страны для Вашингтона», - говорится в статье.

По мнению автора статьи, в создавшейся ситуации Восточной Европе «необходимо осознать, что ее будущее лежит в ЕС. Более сильный ЕС на самом деле может укрепить, а не ослабить трансатлантические отношения. А это может предоставить Восточной Европе новую роль», сообщает «Интерфакс-Запад».