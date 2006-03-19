Особое внимание - долгосрочному мониторингу

Наблюдатели от СНГ впервые в своей практике начали мониторинг избирательного процесса за два месяца до выборов президента. Об этом заявил руководитель миссии - исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло на встрече с делегацией наблюдателей КНР на выборах президента Беларуси, которую возглавляет посол МИД КНР Чжао Сиди. Как проинформировал китайскую сторону Владимир Рушайло, для обеспечения наблюдения за всеми этапами избирательного процесса миссия СНГ особое внимание уделила долгосрочному мониторингу. Его осуществляли 43 долгосрочных наблюдателя. При этом миссия стремилась действовать гласно и открыто. На предварительном этапе было опубликовано 2 промежуточных отчета и 10 пресс-релизов о деятельности миссии. Было отмечено,что на первом этапе подготовки к выборам президента Беларуси обеспечен высокий уровень организации избирательного процесса, четкость и слаженность избирательных комиссий всех уровней. Мероприятия проходили в спокойной и деловой обстановке, сообщает БелТА. По оценкам наблюдателей от СНГ, кампания началась и проходит в соответствии с действующим избирательным законодательством.