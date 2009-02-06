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Основы государственной молодёжной политики в Беларуси будут определены в новом законе

06 февраля 2009 15:30
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Будущий документ обсуждали сегодня в Минске на встрече группы депутатов с молодёжным активом столицы. Парламентарии считают, что при формировании молодёжной политики активнее следует привлекать ведущих в этой области учёных, а также инициативных юношей и девушек. Тем более, что численность молодёжных и детских общественных объединений в республике возрастает: в прошлом году их было 156, а 1 января 2009 года - уже 168. Необходимость разработки нового закона связана с тем, что нормы действующего, которому 17 лет, устарели.

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