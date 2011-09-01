Основные направления государственной градостроительной политики на пятилетку утверждены в Беларуси

Соответствующий указ подписал президент. В документе отражены программы возрождения села, развития малых городов, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, а также очерчен ряд нерешённых проблем, связанных с неравномерностью городского и сельского расселения.Приоритетными определены пять направлений. Они связаны с развитием регионов и поселений, транспортной инфраструктуры и улучшением архитектурного облика застройки. Фасады, к примеру, будут декорировать, скатные крыши предпочтут плоским. В малых и средних городах будут строить только малоэтажные и среднеэтажные дома.