Прямой эфир

Основные направления государственной градостроительной политики на пятилетку утверждены в Беларуси

01 сентября 2011 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал президент. В документе отражены программы возрождения села, развития малых городов, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, а также очерчен ряд нерешённых проблем, связанных с неравномерностью городского и сельского расселения.Приоритетными определены пять направлений. Они связаны с развитием регионов и поселений, транспортной инфраструктуры и улучшением архитектурного облика застройки. Фасады, к примеру, будут декорировать, скатные крыши предпочтут плоским. В малых и средних городах будут строить только малоэтажные и среднеэтажные дома.
# Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2011 06:23

Сайт WikiLeaks выведен из строя спецслужбами США

30 августа 2011 13:33

Год председательства Беларуси в ОДКБ может стать прорывным для организации

30 августа 2011 11:57

Лукашенко: Войной на нас сегодня никто не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки чешутся у многих