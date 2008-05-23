Основная цель - сделать СНГ одной из мировых зон мощного экономического роста

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое прошло в Минске. Президент озвучил свое видение Концепции дальнейшего развития Содружества. И заявил, что стержень нашего взаимодействия - торгово-экономическое сотрудничество.



Протокол заседания на правах хозяев открывала белорусская сторона. Президент Александр Лукашенко среди премьеров стран СНГ - почетный гость. Обратился к руководителям делегаций с приветственным словом. Глава государства начал с Концепции дальнейшего развития Содружества.



Нас объединяет не только единое прошлое, но и новые совместные программы, напомнил Александр Лукашенко. Потому задача для глав правительств - наполнить наше взаимодействие конкретным содержанием. От нас ждут активных действий и новых рациональных предложений.



Затем Александр Лукашенко стал говорить о "втором дыхании СНГ". Откроется ли это пресловутое второе дыхание, зависит от нашего умения слышать друг друга, прогнозирует Глава государства. И добавляет - еще и от готовности воплощать слова в конкретные дела. И в этом объединительном процессе далеко не последнюю роль Президент отводит стране-соседке России.



Президент, обращаясь к премьерам СНГ, далее переходит к конкретике взаимодействия Содружества. Формирование полномасштабной зоны свободной торговли СНГ называет давно зависшим вопросом и призывает активизировать совместную работу в транспортной и транзитной областях. Актуальным в этой связи Александр Лукашенко называет проект транзитного коридора "Западный Китай - Россия - Европа".



Поблагодарив премьеров за внимание, Глава государства передал слово Юлии Тимошенко. Представительниц слабого пола в премьерском корпусе СНГ - две. Украинка Юлия Тимошенко и премьер из Молдовы - Зинаида Гречаная. Украина теперь председательствует в Содружестве. И премьер-министр Тимошенко сказала, что она думает по поводу судьбы СНГ.



Встречи в формате "12" отнюдь не исключают более личностного общения. Премьер Путин и Президент Лукашенко встретились и как коллеги, и как друзья-политики. Глава государства заявил, что настал момент, когда возможно принятие более серьезных решений по интеграции на пространстве СНГ. И как считает Александр Лукашенко, многое здесь зависит от позиции России.



А вот Беларуси и Туркменистану нужен новый импульс для активизации торгово-экономического сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на следующей двухсторонней встрече с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Александр Лукашенко своему коллеге, президенту Туркменистана, передал приглашение посетить Беларусь.



Решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера - такова позиция официального Минска. Беларусь в СНГ всегда была надежным и предсказуемым партнером. И намерена и дальше придерживаться такой позиции.