Организаторы саммита «Восточного партнерства» сделали участие белорусской делегации в нем невозможным

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В преддверие саммита «Восточного партнерства» его организаторы пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Беларуси. Они отказались направить приглашение главе белорусского государства. Вслед за этим назначенный Республикой Беларусь руководитель ее делегации был ограничен в участии в мероприятиях саммита. Эти действия являются грубейшим нарушением базовых принципов «Восточного партнерства», согласованных на первом саммите в Праге в 2009 году.

Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным: партнерство не может быть основано на дискриминации.

Своими действиями организаторы саммита наносят ущерб дееспособности этой региональной инициативы и несут за это ответственность. Решения саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия Беларуси, будут нелегитимны. Без участия Беларуси значимость партнерства серьезно утрачивается. Белорусская сторона готова взаимодействовать в укреплении и развитии этой региональной инициативы, но только на принципах реального, а не мнимого партнерства.