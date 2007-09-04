Орден Дружбы народов из рук Главы государства

Первому белорусскому космонавту, дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Петру Климуку Президент Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов.

Прославленный белорус удостоен этой награды за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Беларусью и Россией. Сейчас Петр Климук работает референтом посольства Беларуси в Российской федерации.

Также орден Дружбы народов глава государства вручил Николаю Бордюже, генеральному секретарю ОДКБ. Представитель России получил эту награду за значительный личный вклад в формирование и совершенствование системы коллективной безопасности и укрепление отношений между государствами-членами ОДКБ.

Беларусь, несмотря на все трудности, уверенно движется вперед по намеченному пути, стабильно выполняя прогнозы социально-экономического развития. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии. Среди награжденных - больше всего рабочих, специалистов и руководителей промышленных предприятий. Они, по словам Президента, возводят самый прочный фундамент белорусского общества - современную высокоразвитую экономику. Среди удостоенных наград также сотрудники органов госуправления различных уровней и представители сферы культуры и искусства.