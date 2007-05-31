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"Оранжевые" и "Бело-голубые" не договорились

31 мая 2007 08:37
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Украинским политикам, похоже, придется снова искать выход из затянувшегося кризиса. Накануне Верховная Рада так и не приняла законы, необходимые для проведения досрочных выборов. После того как президент, глава правительства и лидеры оппозиции в очередной раз достигли компромисса, парламент собрался на вечернее заседание. Но нужный пакет документов одобрен не был. В полночь депутаты из фракции "Наша Украина" и вовсе начали покидать зал. Они заявили, что указ Ющенко о роспуске Рады снова вступил в силу и два дня, отведенные на принятие легитимных решений, истекли. После этого спикер Александр Мороз закрыл собрание. Сегодня парламент намерен продолжить работу.

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