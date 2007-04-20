"Оранжевые" будут стоять до победного!

20 апреля по призыву оппозиции в Киеве соберется "Оранжевый Майдан". Его созывают на Европейской площади.Площадь Независимости сейчас занята сторонниками правительства. Накануне Юлия Тимошенко заявила, что "оранжевые" демократы будут стоять на Европейской площади до тех пор, пока не начнутся досрочные парламентские выборы". Тем временем у здания суда митингуют сторонники и противники роспуска Верховной рады. Свои делегации в столицу направили сегодня все без исключения области Украины. В Киев уже прибыли 255 автобусов и 4 поезда с участниками акций. В напряженном режиме несут службу работники правоохранительных органов. И сегодня Виктор Ющенко и Виктор Янукович проведут очередную встречу для поиска компромисса в создавшейся ситуации. После консультаций с премьером президент проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.