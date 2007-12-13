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"Оранжевая" коалиция настаивает на своем

13 декабря 2007 12:04
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В Верховной раде Украины началось заседание Согласительного совета лидеров фракций. В случае достижения компромисса по выходу из политического кризиса ожидается пленарное заседание парламента. "Оранжевая" коалиция вновь планирует провести голосование за кандидатуру лидера БЮТ Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, даже если депутаты от оппозиции продолжат блокировать трибуну и президиум Рады. Напомним, предыдущие два голосования, проведенные 11 декабря, были нерезультативными. Накануне президент Виктор Ющенко внес ее кандидатуру в парламент повторно.

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