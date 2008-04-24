Опыт в сфере защиты прав и свобод человека обсудили представители Конституционного суда Беларуси и Венецианской комиссии Совета Европы

В ее составе 51 государство. Комиссия помогает странам в конституционном строительстве, сотрудничестве с судами и проведении международно-правовых экспертиз национального законодательства.

Сегодня Председатель конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич отметил, что наша страна признает приоритет общепризнанных принципов международного права и реализует их в своем законодательстве. Беларусь и дальше готова конструктивно сотрудничать с Советом Европы. Подтверждение этому – многочисленные семинары и международные конференции. Кроме того, Беларусь рассчитывает на поддержку Венецианской комиссии в присоединении страны к ряду конвенций Совета Европы в уголовно-правовой сфере.



Петр Миклашевич, председатель конституционного суда Республики Беларусь: "Мы намерены объективно показать работу по защите законодательных прав и интересов граждан. Сегодня наша стратегическая цель – построение государства для народа. Это реальная деятельность всех государственных органов, в том числе и конституционного суда.

В свою очередь, секретарь Венецианской комиссии Джанни Букиккио высоко оценил работу Беларуси в области национального законодательства и отметил, что Совет Европы готов вести плодотворный диалог с нашей страной.

