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Опыт белорусских правоохранительных структур перенимают китайские коллеги

30 октября 2007 08:41
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Нашу страну с рабочим визитом посетило руководство войск вооруженной полиции КНР.Визит на таком уровне состоялся впервые. В центре внимания - деятельность внутренних войск и специальных подразделений МВД. Гости посетили несколько войсковых частей, где им продемонстрировали возможности и подготовку бойцов силовых структур Беларуси. Кроме этого, руководители милицейских ведомств двух стран обсудили перспективы взаимодействия. Стороны уже подготовили протокол о сотрудничестве. Подписание документа состоится в ходе ответного визита белорусских специалистов в Китай.

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