Опубликована программа Александра Лукашенко

Предложенный план развития — продолжение нынешнего политического курса. Акцент на социальную поддержку, рост заработной платы, пенсий и стипендий.

В числе приоритетов снова квартирный вопрос. Уже в следующей пятилетке планируется строить по 10 миллионов квадратных метров жилья. Медицинское обслуживание выйдет на мировой уровень. В ближайшее время завершится оснащение всех лечебных учреждений самым современным оборудованием.

В заявленных целях также и стремительное развитие информатизации. Интернет охватит все сферы деятельности. Вот и политолог Юрий Царик с предвыборной программой знакомился во всемирной паутине.

Юрий Царик, политолог:

Конечно же, программа последовательна. И последовательна она в том смысле, что ориентирована на суверенное развитие Республики Беларусь. Есть и новации, существенные новации, но и о них говорилось уже больше года — до выборов. Это, прежде всего, новации, связанные с либерализацией экономической жизни и с дальнейшим совершенствованием, прежде всего в этом русле, работы органов государственного управления. То есть, переход, как заявлено в программе к полноценному и полномасштабному принципу «все, что прямо не запрещено законом, то разрешено».

Этот принцип — попытка довериться личной инициативе предпринимателей. Таким образом, в стране повысится роль бизнеса, а снижение налогов сделает климат еще более благоприятным. Одно из основных положений — создание нового облика белорусской экономики. За пять лет в стране будет реализовано не менее 100 инвестиционных проектов, а сельское хозяйство станет прибыльным агробизнесом. Экспорт продовольствия вырастет до 7 миллиардов долларов в год. В цене остается и укрепление стабильности курса белорусского рубля.

Иметь много детей станет престижно. Государство не поскупится на «премию» за беби-бум. Большим семьям рай будем определенно не в шалаше, а в собственной квартире. Потому как каждая семья с четырьмя и более детьми бесплатно получит жилье. А родителям с тремя чадами компенсируют 75% стоимости личных квадратных метров.

К слову, в фундаменте новой программы — предыдущая. Цели, которые еще пять лет тому казались громким заявлением, стали зеркальным отражением нынешней действительности. В Беларуси построено и модернизировано более 500 предприятий, уровень безработицы — менее 1% и сейчас мы не только едим свой хлеб, но еще и зарабатываем на нем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».