«Определитесь, сколько здесь будет пасек, цехов по переработке леса, рыболовных, охотничьих угодий»: Президент о пострадавших от катастрофы на ЧАЭС землях

В то время, как человечество готовит экспедицию на Марс и пытается узнать и освоить далекие неведомы космические миры, немало загадок остается на земле. И тайны океанских глубин, и непознанные возможности продлить человеческую жизнь и победить болезни… Во многих новаторствах участвует Беларусь.

И в космосе наши люди побывали, и спутники собственные запускаем в последние годы. Уникальные операции по пересадке человеческих органов делаем. Не только сборка грузовиков, информационные технологии отныне – белорусский конек.

У кого еще такие успехи, если осмотреть ближайшие страны, соизмеримые с Беларусью? В Украине? В Литве? В Латвии? Они ведь в Евросоюзе… Близко такого нет! В Сербии побывал на прошлой неделе, интервью с экс-президентом Николичем показали в эфире, и он признавался, что политики разных мастей вопили: зачем дружить с Беларусью и тащить Сербию в нищету?! Ведь не знают о нашей стране даже братушки-сербы. Потом, когда прознали, приумолкли. Живут они так сяк, гостеприимно, но нет такого количества строительных кранов, как в Минске, до сих пор разбитые войной дома зияют дырами (почти 20 лет уже), прилавки не так ломятся, ну и тому подобное…

И хочется рассказывать (и надо это делать) о нашей стране и показывать гостям не только чистоту и порядок на улицах.

Беларусь совершает невиданные успехи и прорывы в различных сферах жизни.

Но есть еще одна тема, проблема, беда, которая заставляет Беларусь быть первой в мире. По воле судьбы приходится внедряться в фантастическую область, и весь мир следит за этим. Только в ХХV веке уровень радиации в районах, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС, восстановится до нормального. Что будет в ХХV веке, и кто зафиксирует этот снизившийся после цепочки полураспадов уровень? И что еще может произойти в ближайшие столетия?.. Пусть над ответами поработают фантасты. Но жить надо сегодня и справляться с бедами не только для себя, но и для будущих поколений. Чернобыльская катастрофа омертвила большие территории, казалось, их нельзя оживить. В этом Беларусь стала экспериментальной площадкой человечества и показывает уникальные способности реинкарнации. Президент Лукашенко считает своим долгом и гордостью возвращение к жизни этих земель. И даже поселился там: местные знают деревянный домик Президента, куда он наведывается частенько. И в эту пятницу Александр Григорьевич побывал в Полесском радиационном экологическом заповеднике. Заглянул в запретные уголки. Наш обозреватель Юлия Бешанова рассказывает.

Вот уже больше трех десятков лет Наталья Санько на свою малую родину может попасть только по спецпропуску. Там, где раньше жили больше семисот человек, сегодня более актуальны другие цифры и единицы измерения – зиверты, беккерели, кюри.

Наталья Сенько:

Здесь был наш дом. Теперь чистое поле. Вот эта шоссейка, она всегда была. Очень оживленная, машины ездили туда-сюда. Родители очень ругались что мы тут на велосипедах ездили.

По этой же дороге Наталья и ее сверстники ходили в бабчинскую школу. Учебный год в 86-м седьмой класс заканчивал уже не в родных стенах. Детей эвакуировали в первые дни после аварии. Но школа все еще помнит своих учеников.

Наталья Сенько:

Хотите верьте, хотите нет. Тетрадь моего одноклассника Кудрицкого Вити. Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. Витя, привет с Родины.

Коридоры, столовая, спортивный зал.

Педагог по образованию она признается, что если бы у Бабчина только появился второй шанс, она бы первая приехала возрождать родную школу. И так думает не только она: уроженцы этой большой деревни до сих пор сохранили все связи и знают друг о друге все: их объединяет общая память и общая надежда, что когда-нибудь их Бабчин снова заживет полной жизнью.

Наталья Сенько:

Я думаю, что должна здесь быть жизнь. Забывать об этих территориях нельзя, здесь очень плодородные земли. Выращиваться что-то должно с помощью ученых, науки. Потому что забросить эти земли – это предать такие края.

Чернобыльское облако накрыло треть территории страны. В зоне риска – практически вся Гомельская область. Но в предложении «жить не бояться » сумели правильно расставили знаки препинания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, что здесь нормально живут люди. Рождаемость здесь, к великому сожалению, выше, чем в остальных регионах нашей Беларуси. Это величайшее достижение, это бальзам мне на душу. Вот за эти годы, за 20 лет очень многое изменилось. Здесь люди живут, как и во всей Беларуси. Я не имею в виду тут, за колючей проволокой, хотя ее уже давно нет. Но вот в этой запретной зоне, куда мы еще людей не рекомендуем, они только с туристическими целями приезжают, чтобы не жили здесь, на всей остальной территории очень большие изменения. Особенно в районных центрах, густонаселенных районах. Это сказочные места.

После катастрофы деревня стала одним из форпостов белорусской зоны отчуждения. Полесский радиационно-экологический заповедник. Сейчас в его границах спрятаны загрязненные территории общей площадью больше двух тысяч квадратных километров. Для сравнения, это шесть таких городов, как Минск.

Александр Лукашенко:

Доложите мне всю чернобыльскую программу немедленно, по возвращению, сколько средств выделено по чернобыльской программе.

На заре борьбе с последствиями катастрофы, казалось, люди сюда не вернуться никогда. Но вопреки прогнозам жизнь продолжается. Сначала справились с задачей минимум – не допустили расползания радиоактивных веществ. Постепенно удалось сместить акценты чернобыльских программ на социально-экономическое возрождение пострадавших регионов.

Александр Лукашенко:

Вы определитесь, сколько здесь будет пасек, сколько цехов по переработке леса, сколько у вас тут будет рыболовных, охотничьих угодий, где будут люди или отдыхать, или специально ловить рыбу, туристы сюда поедут. Я в следующий раз приеду на рыбалку к вам.

Казалось бы, мертвая земля постепенно из источника опасности превращается в ценную площадку для исследований, экспериментов и открытий. Сегодня здесь разрабатывают современные технологии получения чистой сельхозпродукции на загрязненных территориях. О забвении в Бабчине сегодня напоминают только пустые дома за аккуратными заборами. В 1986 году здесь жизнь действительно остановилась. О размеренном быте напоминают разве что в спешке оставленные вещи.

А за порогом шаг за шагом возрождается жизнь. Сначала заложили плодово-косточковый сад. Позднее развернули экспериментальную пасеку.

Сергей Красовский родом из Хойник. После армии вернулся в родные места. На выжженную радиацией землю. Говорит, за проведшие годы сделали столько, сколько не под силу больше никому. На загрязненных территориях научились получать чистый мед. Главная задача эксперимента – понять процесс перехода радионуклидов из почвы в растения, от растений в пчелиный мед.

Сергей Красовский, пчеловод:

Два года назад было взято 2.5 тонны. Для такой пасеки это хорошо.

Налаживать жизнь на загрязненных землях пришлось буквально с нуля. Люди были напуганы, оставляли родные места. Убедить возрождать, а не бросать огромные территории, расскажет Александр Лукашенко, смог только личным примером.

Александр Лукашенко:

Когда мы начали осваивать земли, очень много критики было в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом. Я и сегодня живу там. Я всегда начинал свою новую жизнь в новом году в Гомельской области. Мы всегда начинали тут посевную кампанию, я постоянно здесь бывал. Агрогородки создавали на Полесье. Полесскую программу приняли. То есть я вынужден был здесь жить.

Елена Болдырева работает в заповедники больше 13 лет. Говорит, сегодня зону не узнать. Картинка будто бы из мирной жизни. В заповедном загоне – один из самых больших табунов лошадей в стране. Свыше 300 голов. Только в этом году уже родилось 74 жеребенка.

Конеферму здесь открыли в далеком 1996 году. Сначала отрабатывали технологию разведения товарных лошадей. После конеферма переквалифицировалась в племенную.

Елена Болдырева, ведущий зоотехник конефермы «Воротец»:

Решили заниматься разведением русской тяжеловозной породы. И в 2006 году ферма получила статус племенной.

Спрос на животных высокий: только в мае было продано 50 лошадей. Причем не только жителям района. Племенные меняют прописку на итальянскую, израильскую. Это и есть то самое возвращение, о котором так мечтает Наталья Сенько.

Все чаще ученые говорят: радиационно-экологический заповедник должен превратиться в научную площадку мирового уровня. Научный десант сегодня – более 40 специалистов: экологов, биологов, радиохимиков. На протяжении десятилетий здесь ни на минуту не прекращается исследовательская работа. Ее результаты давно признаны на мировом уровне. Ежедневно здесь мониторят почву, воду, воздух. Четверть века собирается бесценный материал.

Орнитолог Валерий Юрко приехал в заповедник 12 лет назад и покидать его не собирается. Интерес ученого понятен: места, которые оставил человек, – рай для птиц. Пойма Припяти, болота, каналы – за 30 лет без человека природа вернула свои позиции. Наблюдать воочию ренессанс природы – возможность уникальная.

Валерий Юрко, старший научный сотрудник Полесского радиационного заповедника:

Пару лет назад приезжали англичане, говорили у них есть идеи отселить несколько деревень, чтобы понаблюдать что будет происходить, как будет природа возрождаться на этой территории. А у нас вот такая возможность есть благодаря трагедии, которая, к сожалению, случилась.

Уже уезжая, Александр Лукашенко признается: время здесь провел, как в отпуске. При разумном подходе рыжее пятно страха на карте страны может превратиться в национальное достояние, посмотреть на которое будут съезжаться со всего мира.

Александр Лукашенко:

Что касается отдыха. То это смена обстановки и рода занятий. Я к ним приехал, это тоже нагрузка, я должен принимать какие-то решения, я уеду, мне доложат ряд вопросов, но у меня сменилась обстановка и сменился ритм и стиль работы. Вот это мой отдых. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву и так далее – это есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на берегу, на пляже.

Зона отчуждения не стала чужой, не исчезла с карты Беларуси. Это место остается родиной для тех, кто был вынужден отсюда уехать. Сегодня этих людей объединяет вера. Вера в возрождение этой земли.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь