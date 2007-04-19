Оппозиция Украины не верит Конституционному суду

Представители оппозиции Украины больше не намерены ждать вердикта суда, который обсуждает правомерность решения Ющенко о роспуске Рады. Накануне Юлия Тимошенко заявила об отзыве своих депутатов из парламента. Сегодня то же самое должна сделать и пропрезидентская "Наша Украина". Тем временем Верховная Рада потребовала прекратить давление на Конституционный суд. В принятом постановлении депутаты заявляют о недопустимости экстремисткой деятельности и настаивают на привлечении к ответственности всех виновных. Таким образом парламентарии отреагировали на вчерашние события у стен Конституционного суда, вход в который заблокировали сторонники оппозиции. Сегодня там вновь собрались более 15 тысяч людей. На этот раз попасть в здание, благодаря сотрудникам милиции, судьи смогли беспрепятственно.