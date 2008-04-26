Оппозиция свой путь решения "чернобыльских" проблем искала на улицах столицы

В центр Минска вышли под непонятными знаменами и с такими же лозунгами. Практически летняя погода должна была бы поспособствовать массовости акции. Однако, разделяющих взгляды оппонентов власти год от года все меньше. Сегодня их оказалось всего несколько сотен. Поддерживали настроение музыкальным сопровождением. Для каждого возраста – своим.



Проинспектировать акцию прибыли представители дипломатических миссий стран Европы и США. Куда именно идут зарубежные гранты, выделенные Западом на поддержку оппозиции, – вопрос, остающийся для самого Запада риторическим на протяжении уже не одного года.



К месту проведения самого митинга и без того немногочисленная колонна поредела примерно вдвое. Желающих послушать речи выступающих было немного. Не оправдался и расчет организаторов увеличить массовость у церкви в честь иконы Божьей Матери Взыскание погибших, где был определен сбор.



А вот люди, которые 22 года назад оказались в эпицентре аварии, в массовых пиар-акциях не участвовали. Потому что такие "чернобыльские шляхи", по их мнению, не имеют ничего общего с памятью о той страшной трагедии.