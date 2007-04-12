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Оппозиционная революция - явление заразное

12 апреля 2007 11:00
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Тысячи сторонников оппозиционного движения Киргизии вышли на главную площадь столицы, требуя отставки президента страны Курманбека Бакиева. Протесты вызваны правительственными перестановками, которые совсем недавно прошли в стране. Напомним, 28 марта президент Киргизии отправил в отставку нескольких высокопоставленных чиновников. Оппозиционные президенту силы ведут кампанию по досрочной отставке К.Бакиева в течение последних нескольких недель, несмотря на то, что президент Киргизии ранее согласился удовлетворить некоторые из требований оппозиции.

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