Оппозиционная революция - явление заразное

Тысячи сторонников оппозиционного движения Киргизии вышли на главную площадь столицы, требуя отставки президента страны Курманбека Бакиева. Протесты вызваны правительственными перестановками, которые совсем недавно прошли в стране. Напомним, 28 марта президент Киргизии отправил в отставку нескольких высокопоставленных чиновников. Оппозиционные президенту силы ведут кампанию по досрочной отставке К.Бакиева в течение последних нескольких недель, несмотря на то, что президент Киргизии ранее согласился удовлетворить некоторые из требований оппозиции.