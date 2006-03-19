Опора - на малые города Беларуси

Центр управления экономикой будет перенесен с крупных промышленных предприятий на малые и средние предприятия в небольших городах. Там будет создаваться высокотехнологичное производство, которое даст возможность увеличить занятость людей. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в интервью журналистам на избирательном участке № 47 в Минске. Глава правительства подчеркнул масштабность программы развития села. Ее реализация даст возможность людям, живущим в деревне, получать полностью те блага, которые имеют жители городов. Еще одна важная задача пятилетия - увеличить продолжительность жизни населения республики, повысить рождаемость и снизить смертность. "В течение пяти лет мы намерены создать такие социально-экономические условия, чтобы рождаемость превышала смертность населения. Это большая программа, которая будет реализовываться в 2006-2010 годах правительством", - сказал Сергей Сидорский.