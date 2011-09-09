ООН за создание государства Палестины, США - против

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддерживает идею о создании суверенного палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. «Его нужно было создать много лет назад», - заявил генсек, выступая на пресс-конференции в австралийской Канберре. Ожидается, что позже в сентябре палестинцы поставят на Генассамблее ООН вопрос о признании их государства. Против этого выступают США, Израиль и некоторые европейские страны.

Тем временем администрация президента США Барака Обамы впервые официально сообщила, что воспользуется правом вето, если Совет безопасности ООН попытается признать государство Палестина в одностороннем порядке. Она отметила, что Вашингтон считает ошибочным стремление палестинцев добиться признания государственности с помощью ООН. По мнению США, государство Палестина может быть создано только путем двусторонних мирных переговоров с Израилем.

Между тем многие страны уже официально объявили о признании палестинского государства, не дожидаясь никакого голосования в ООН и даже объявления самими палестинцами своей независимости.

Последним палестинскую государственность признал Сальвадор в конце августа этого года. Ранее о признании палестинского государства объявили представители Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Доминиканской Республики. В последние месяцы такое же решение принял ряд латиноамериканских стран - Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили и Эквадор.