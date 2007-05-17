ООН решает, какие страны войдут в состав Совета по правам человека

17 мая Генеральная Ассамблея ООН выберет четырнадцать новых членов Совета по правам человека. За два места от группы восточноевропейских государств будут бороться три страны: Беларусь, Словения, Босния и Герцеговина.От группы западноевропейских и других государств также будут соревноваться три кандидата: Дания, Италия и Нидерланды. Напомним, в составе Совета по правам человека - 47 государств. Каждый член совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи прямым тайным голосованием. Первые выборы всех 47 членов совета состоялись в прошлом году. Однако было решено, что часть из них будут избирать не на три, а на год или два, с тем, чтобы обеспечить преемственность в работе Совета.