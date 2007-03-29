ООН расследует инциденты с белорусскими самолетами в Сомали

Эксперты Совета Безопасности ООН обсудят инциденты с белорусскими самолетами в Сомали.

Как ожидается, 29 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет совещание экспертов пятнадцати государств-членов Совбеза ООН. Ранее, 26 марта белорусская сторона обратилась к председателю Совета Безопасности, послу ЮАР Думисани Кумало и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой о содействии в выяснении причин двух инцидентов, произошедших с белорусскими самолетами в марте в Сомали.

В Министерстве иностранных дел Беларуси надеются, что тела погибших в Сомали белорусских летчиков в ближайшее время будут доставлены на Родину.

Дипломатические представительства Беларуси в Нью-Йорке и Абу-Даби провели большую работу по обеспечению безопасности участников этой эвакуационно-спасательной операции.

Тем временем, в столице Сомали в ходе боевых действий погибли более 10 мирных жителей. Бои в Могадишо вспыхнули утром, когда войска переходного правительства и подразделения их союзников - эфиопских вооруженных сил - при поддержке артиллерии, танков и вертолетов атаковали опорные пункты исламистов. Боевики встретили их ожесточенным огнем, в том числе из пулеметов, минометов и гранатометов. Наступление предпринято в ответ на нападение исламистских боевиков на военнослужащих-миротворцев, направленных в Сомали под эгидой Африканского союза.

