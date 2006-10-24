ООН отмечает День рождения

Очередной год - очередная веха нелегкой борьбы за мир и конструктивное развитие человеческого общества. Организация Объединенных наций 24 октября отмечает 61-ю годовщину своего создания.

По этому случаю, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с торжественным посланием. Он отметил достижения Организации в борьбе за развитие, безопасность и права человека, при этом признал явные неудачи в сфере нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и ликвидации разрыва между бедными и богатыми странами. Только за прошедший год Советом Безопасности ООН было принято более 70 резолюций. Тем не менее, ни одна миротворческая операция не была полностью завершена. Основной центр столкновения противоречий и генезиса конфликтов находится по-прежнему на Ближнем Востоке.

Тем временем белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми - главная победа Беларуси накануне Дня ООН. Напомним, документ был единогласно принят в Нью-Йорке Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Это фактически первая резолюция, полностью самостоятельно инициированная Беларусью и озвученная на юбилейном саммите ООН. Она предусматривает создание эффективного механизма, который позволит объединить усилия всех стран-членов ООН, международных организаций, участников гражданского сообщества в борьбе с торговлей людьми. Официальное завершение оформления этой белорусской инициативы состоится через полтора-два месяца на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.