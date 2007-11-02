Они приумножают благосостояние Отечества

Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности.

Наука должна стать генератором, выводящим народное хозяйство на новый, высокоэффективный технологический уровень. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко, вручая государственные награды представителям различных сфер деятельности. Глава государства отводит важную роль науке в развитии экономики Беларуси.

Высокими госнаградами отмечены сегодня были ректор Белорусского национального технического университета Борис Хрусталев и руководитель ведущего экономического вуза страны Владимир Шимов.

Большую группу награжденных составили представители строительной отрасли. Беларусь сегодня динамично развивается, ведется масштабное строительство жилья. В стране настоящий строительный бум, подчеркнул Глава государства. Самым молодым из награжденных стал Сергей Ефименко. Медаль "За отвагу" студент БГУ получил за спасение человека.

