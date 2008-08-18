Прямой эфир

Окружные избирательные комиссии последний день принимают документы для регистрации кандидатов в депутаты

18 августа 2008 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эта дата одинакова как для выдвиженцев от трудовых коллективов и политических партий, так и для тех, кто намерен выдвинуться путем сбора подписей граждан. Завтра избирательные комиссии начнут проверку документов. Списки всех претендентов будут известны 29 августа. Всего же в Беларуси сформировано 6 тысяч 485 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли около 70 тысяч человек. Больше половины из них женщины.

Главный критерий отбора в комиссии – авторитетность, уважение среди избирателей, умение работать с людьми и с документами. Напомним, основной день голосования назначен на 28-ое сентября.

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2008 13:53

Начался активный этап избирательной кампании в Совет Республики

17 августа 2008 13:51

Индонезия отмечает сегодня День независимости

16 августа 2008 17:46

Соединенные Штаты намерены лишить Россию права принимать Олимпиаду-2014