Окончательные итоги выборов в Палату представителей озвучат 16 сентября

Новости Беларуси. Окончательные результаты выборов в нижнюю палату парламента озвучат 16 сентября в Минске. Напомним, они состоялись 11 сентября и, по мнению международных наблюдателей, полностью соответствовали белорусскому законодательству.

По предварительным данным ЦИК, участие в избирательной кампании приняли свыше 5 миллионов белорусов.

Это почти 75% избирателей, включенных в списки. В состав Палаты представителей прошли 38 женщин, что на 9 больше, чем в предыдущем созыве. 28 депутатов переизбрались на новый срок. Кроме того, в новом составе парламента будут работать 16 представителей различных политических партий, в том числе, от оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.