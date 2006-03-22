Окончательные итоги выборов президента будут подведены 23 марта

Окончательные итоги выборов президента Республики Беларусь будут подведены на заседании Центризбиркома 23 марта в 11 часов.Оно состоится в Центральной комиссии. Об этом сообщил секретарь ЦИК Беларуси Николай Лозовик. "Результаты выборов известны уже всему миру. То, что Александр Лукашенко одержал убедительную победу, для кого-то стало ожидаемым и приятным известием, для кого-то ожидаемой, но неприятной новостью", - сказал Николай Лозовик. По предварительным результатам действующего главу государства поддержали 82,6% избирателей Беларуси. Согласно белорусскому законодательству, ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий должен подвести официальные итоги голосования. Данный вопрос и внесен в повестку предстоящего заседания, констатировал секретарь Центризбиркома.