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Окончательные итоги выборов президента будут подведены 23 марта

22 марта 2006 08:26
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Окончательные итоги выборов президента Республики Беларусь будут подведены на заседании Центризбиркома 23 марта в 11 часов.Оно состоится в Центральной комиссии. Об этом сообщил секретарь ЦИК Беларуси Николай Лозовик. "Результаты выборов известны уже всему миру. То, что Александр Лукашенко одержал убедительную победу, для кого-то стало ожидаемым и приятным известием, для кого-то ожидаемой, но неприятной новостью", - сказал Николай Лозовик. По предварительным результатам действующего главу государства поддержали 82,6% избирателей Беларуси. Согласно белорусскому законодательству, ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий должен подвести официальные итоги голосования. Данный вопрос и внесен в повестку предстоящего заседания, констатировал секретарь Центризбиркома.

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