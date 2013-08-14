Около 120 сторонников свергнутого Мурси погибли при разгоне массовой демонстрации в Каире

Новости Египта. В Каире проходит крупнейшая за последние недели операция против сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси. По неофициальным данным, при разгоне демонстрантов погибли около 120 человек. Силовики разгоняют людей из палаточных лагерей, вокруг которых проводились бессрочные митинги.

Исламисты утверждают, что полиция использует огнестрельное оружие. В МВД эту информацию категорически опровергают, утверждая, что среди убитых есть стражи порядка. Город оцеплен военными, в воздухе – патрульные вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние между исламистами и полицией началось после отстранения от власти президента Мурси, которого протестующие требуют восстановить в должности.