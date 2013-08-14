Прямой эфир

Около 120 сторонников свергнутого Мурси погибли при разгоне массовой демонстрации в Каире

14 августа 2013 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Каире проходит крупнейшая за последние недели операция против сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси. По неофициальным данным, при разгоне демонстрантов погибли около 120 человек. Силовики разгоняют людей из палаточных лагерей, вокруг которых проводились бессрочные митинги.

Исламисты утверждают, что полиция использует огнестрельное оружие. В МВД эту информацию категорически опровергают, утверждая, что среди убитых есть стражи порядка. Город оцеплен военными, в воздухе – патрульные вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние между исламистами и полицией началось после отстранения от власти президента Мурси, которого протестующие требуют восстановить в должности.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фиделю Кастро – 87. С Днем рождения одного из величайших мировых политиков поздравил Александр Лукашенко
13 августа 2013 06:47

Фиделю Кастро – 87. С Днем рождения одного из величайших мировых политиков поздравил Александр Лукашенко

Норвежский премьер на один день стал таксистом
12 августа 2013 08:50

Норвежский премьер на один день стал таксистом

В Белфасте протестанты напали на католиков. Полиция применила водометы и дубинки, ранены 30 человек
10 августа 2013 14:08

В Белфасте протестанты напали на католиков. Полиция применила водометы и дубинки, ранены 30 человек