Официальный визит президента Азербайджана в Беларусь

Это уже второй визит Ильхама Алиева в нашу страну.

Сначала Президенты провели переговоры в формате «один на один». Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь и Азербайджан намерены выйти с совместными проектами на рынки третьих стран.

Глава нашего государства констатировал хорошую результативность торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном. За последние несколько лет страны достигли почти 11-кратного роста объема взаимной торговли, определили те направления, по которым сегодня активно сотрудничают, создают совместные предприятия, выходят на новые рынки. Все договоренности, которые достигаются на высшем уровне, неизменно реализуются.

В то же время Александр Лукашенко считает, что потенциал двух стран не до конца использован. За 2-3 года страны могли бы преодолеть в торговле отметку в полмиллиарда долларов. Президент обратил внимание на тот факт, что даже в кризисный год Беларусь и Азербайджан демонстрируют хорошую динамику торговли и рост товарооборота.

Президент Беларуси заверил азербайджанскую сторону, что все договоренности, которые будут достигнуты сегодня, белорусской стороной будут свято выполняться.

Он также отметил, что намерен обсудить с Ильхамом Алиевым многие вопросы двустороннего сотрудничества, рассказать о прошедших недавно встречах с представителями Евросоюза, руководством Украины.

В свою очередь азербайджанский лидер сказал, что по итогам нынешнего визита обе страны смогут не только укрепить партнерство, но и выйти на новые сферы сотрудничества.

Переговоры двух лидеров сейчас продолжаются в расширенном составе. На встрече лидеры двух государств обсудят развитие торгово-экономических отношений, укрепление культурных и гуманитарных связей, межрегиональное и отраслевое сотрудничество. По итогам стороны подпишут ряд совместных документов.