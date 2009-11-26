– Казахстан был и остается для Беларуси надежным стратегическим партнером в Центральной Азии, –заявил Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казахстана.

Официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь уже назвали уникальным: две страны, по сути, осуществили прорыв в двухстороннем взаимодействии. Три десятка совместных проектов с экономическим эффектом в три миллиарда долларов.

Этот официальный визит получился весьма отличным от других. Дело в том, что его настолько тщательно готовили Правительства обеих стран, что Президенты сегодня даже сказали: нам проложили хорошую дорогу, по которой мы и пойдем. Причем на этой дороге – исключительно конкретика белорусско-казахстанских двусторонних отношений.

Прежде чем освоить дорогу экономического сотрудничества, Президенты прошлись по красной дорожке – обязательный атрибут официального визита. Нурсултана Назарбаева встречали со всеми почестями: рота почетного караула и, конечно, гимн страны гостя – он зазвучал первым.

Знакомство с представителями делегаций обеих стран. Президенты с большим уважением пожали руки министрам, ведь именно члены правительства сделали всё возможное и невозможное, чтобы реально сблизить две страны.

Почему именно этот зал был выбран, ведь для переговоров в узком формате предназначен ещё и зеленый. Возможно совпадение, в возможно жест гостеприимства: синий и его оттенки весьма любимы в Казахстане. Это цвет их флага и даже папки для переговоров у казахской делегации исключительно синего цвета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Хочу сказать, что мы вчера продуктивно поработали. Мы отметили, что официальный визит как никогда насыщенный, он готов по всем параметрам. Главное, что до этого визита хорошо поработали эксперты, наши Правительства, которые смогли проложить хорошую дорогу, по которой президенты могут пройти и подвести черту под десятками проектов, которые мы с вами будем осуществлять в экономике.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Этот визит я считаю особым и знаковым в наших двусторонних отношениях, потому что была проведена очень солидная подготовка. Нашей встрече предшествовали визиты премьер-министра Казахстана в Беларусь, премьер-министра Беларуси в Казахстан, когда они отрабатывали конкретные моменты реального экономического сотрудничества. А экономическое сотрудничество является базой для всех других контактов сотрудничества на политическом уровне.

Главная тема переговоров, безусловно, торгово-экономическая тематика. Но Президенты говорили и о большой политике – о предстоящем с 1 января следующего года председательстве Казахстана в ОБСЕ. Факт знаковый – впервые одна из стран СНГ будет в руководстве такой значимой европейской структуры. Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны поддержать инициативы Казахстана на посту председательствующего в ОБСЕ.

Встреча в формате один на один продлилась около полутора часов – гораздо дольше запланированного. Затем Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев вышли к представителям своих делегаций и сообщили, что очень доверительно и открыто обсудили весь спектр белорусско-казахстанского сотрудничества. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан был и остается для нас надежным стратегическим партнером, с которым завтра будет подписан исторический документ.

Александр Лукашенко:

- Особенно важна сегодняшняя встреча в преддверии действительно исторического события, к которому мы достаточно долго, но целенаправленно шли. Я имею в виду предстоящее подписание решений, которое положит начало Таможенному союзу трех государств – Беларуси, Казахстана и России.

В двухсторонних экономических отношениях с сегодняшнего дня Минск и Астана будут пользовать новый термин – «дорожная карта» – это план совместных мероприятий на два года.

Александр Лукашенко:

- Сегодня будет подписан важнейший программный документ – «дорожная карта» двухстороннего торгво-экономического сотрудничества на 2010-2011 гг. Это подробный план нашей совместной работы на среднесрочную перспективу.

Нурсултан Назарбаев:

- «Дорожная карта» охватывает широкий круг вопросов двухсторонних взаимодействий в сфере машиностроения, сельскохозяйственное производство, промышленной техники, химии и т.д.

Расширенный формат встречи занял всего 20 минут. Столь скоротечное завершение переговоров вызвано тем, что уже всё обсудили заранее. Потому после вопроса главы белорусского государства, есть ли вопросы, все дружно поднялись для церемонии подписания итоговых документов.

Первыми свои подписи поставили Президенты – в Совместном заявлении. Кроме этого были подписаны Соглашения о сотрудничестве в области медицины, производственной и научно-технической кооперации, а также ряд региональных документов. Сотрудничество напрямую: теперь будет у нашей Гродненской области и казахстанской – Актюбинской.

Елеусин Сагындыков, Аким Актюбинской области Республики Казахстан:

- Мы очень хотим, чтобы аграрники Гродненской области приехали к нам и поделились своей технологией выращивания картофеля. У нас есть предприниматели, которые их готовы принять.

«Дорожную карту» сегодня тоже подписали. Казахстанский Министр индустрии заверил журналистов, что выполнять пункты этого стратегического плана экономического сотрудничества начнут чуть ли не завтра.

Асет Исекешев, министр индустрии и торговли Республики Казахстан:

- Я думаю, это плюс. Начиная с завтрашнего дня, у нас пойдет работа. Обмен специалистами по каждому проекту уже начался, можно сказать, они сейчас уже выехали.

Дань памяти нашей общей истории. Нурсултан Назарбаев в своем весьма плотном графике выделил время и для посещения монумента Победы. И не по-протокольному долго и задумчиво поправлял синие ленты на памятном венке.