Официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан. Итоги

Александр Лукашенко с официальным визитом в Азербайджане пробыл до 4 июня.

Саида Сафарова окончила гомельскую школу и Беларусь считает своей второй родиной. Помнит наизусть гимн нашей республики, не упускает любой возможности попрактиковаться в разговоре на белорусском. Теперь, будучи студенткой Бакинского славянского университета, мечтает изучать белорусский язык и связать каким-либо образом свою дальнейшую жизнь со страной, которая в трех тысячах километрах от Баку.

Саида Сафарова:

Я вельмі люблю беларускую мову і чыста яе ведаю. Калі гэта магчыма, мне бы вельмі хацелася працаваць з беларусамі, супрацоўнічаць з імі.

Мечта Саиды начнет осуществляться с сентября следующего года. На факультете международных отношений будут преподавать белорусский язык. В кавказском регионе это впервые. Планируется открытие и специальности «Белорусоведение». Первые 12 студентов профессора Раджабли получат знания о культуре и истории Беларуси.

Адиль Раджабли, декан факультета международных отношений и регионоведения БСУ:

Последние 7-8лет отношения между Беларусью и Азербайджаном развиваются по такой восходящей линии, что нам уже надо подготовить кадры, которые хорошо, как специалисты, знали бы Беларусь.

Говоря о стратегическом партнерстве, о перспективах отношений, в первую очередь нам необходимо готовить молодежь. Они должны понимать друг друга. Если они уже сейчас начнут понимать друг друга, то через 10-15 лет не будет необходимости объяснять народам, кто они такие.

Бакинский славянский университет — уникальный ВУЗ не только для Закавказья, но, пожалуй, и для всего СНГ. Он входит в крупнейшие ассоциации университетов Европы, стран бассейна Черного моря. Год за годом университет становится мощным центром научной славистики и славянской культуры.

Интересный факт — около 22 % огромного бюджета Азербайджана выделяется на образование. При этом руководство страны считает, что этого недостаточно. То есть, когда мы видим в Баку многочисленные стройки, за три года буквально преобразившие столицу, надо иметь в виду, что огромные нефтегазовые деньги вкладываются здесь и в интеллектуальное развитие страны.

Время от времени ВУЗ присуждает ученые звания видным политикам. В канун своего десятилетия Бакинский славянский университет присудил звание Почетного доктора Бакинского славянского университета Александру Лукашенко.

Кроме почетного звания, Президенту вручили мантию и достаточно экзотичный для славянских ВУЗов докторский берет — так называемую «academic cap». После чего аудитория на чистом латинском спела студенческий гимн «Гаудеамус игитур».

Александр Лукашенко принял участие в открытии Центра белорусского языка и культуры университета.

C этого уголка синеокой страны с книгами «на мове» и записями Мулявина начнутся карьеры азербайджанцев, которые будут вплотную сотрудничать с Беларусью. Кстати, Центр азербайджанской культуры скоро появится в БГПУ им. Максима Танка в Минске.

Александр Лукашенко выступил с речью перед молодой аудиторией, возможно, будущими «белорусистами» — дипломатами, журналистами, переводчиками. Рассказал о нашей стране популярно, на языке молодежи, о том, что сделано и что делается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы гордимся тем, что на улицах наших городов люди могут себя спокойно чувствовать, даже, как говорят соседи, люди кавказкой национальности. У нас этого термина нет. Вчера мы с Ильхамом на эту тему мы разговаривали. Он с обидой сказал, что в некоторых государствах есть люди кавказской национальности. Я говорю: «Ты знаешь, у нас нет даже такого понятия, как «нацменьшинство». Недавно поляки «боролись» в кавычках за счастье поляков белорусских и обозвали их нацменами — нацменьшинство. Я говорю: «У нас нет». У нас есть люди польского происхождения, азербайджанцы и прочие. Но это наши люди, это мои люди, это уже не ваши азербайджанцы — это граждане Беларуси. У нас нет этого деления.

Беларусь — самая интернациональная республика. Она, кстати, и в Советском Союзе была таковой — не я ее такой сделал. Я просто исходил из этого. Это наш имидж, наши фишка, если хотите, как говорят сегодня. У нас никто пальцем не покажет: «А, это черный пошел, вот там с кавказа пошел, вот там с Кавказа пошел. А это — русский, украинец или белорус». У нас этого нет. Этот национализм пресекается жесточайшим образом. Это позволило нам создать островок стабильной, спокойной, нормальной жизни, где каждый, если он способен работать, будет работать. Нет — чем можем, поможем. Мы стимулируем людей к работе.

В своей мини-лекции Президент затрагивал самые разные темы, в том числе и такие острые, как и темы Нагорного Карабаха, мирового финансового кризиса и путей его преодоления.

Александр Лукашенко:

Мир вокруг, уважаемые друзья, меняется и очень быстро, особенно в экономике, особенно после этого кризиса. Тот, кто выйдет из кризиса здоровым, эффективным, будет и богатым. К меняющейся жизни нужно приспосабливаться. Делаем и мы это. Когда мы ведем переговоры, в том числе и здесь, в Баку, в Азербайджане — очень близкой, не чужой нам республике, мы тоже из этого исходим и ведем диалог таким образом, чтобы можно посмотреть вперед.

Конечно, особое внимание Президент Беларуси уделил развитию отношений с Азербайджаном.

Александр Лукашенко:

Мы с вами готовы сотрудничать, только вы нас, пожалуйста, не толкайте, не поучайте. Мы разберемся сами, как нам жить в нашей стране. Хотите сотрудничать — давайте будем сотрудничать на равных. Хотите союзы строить — но на равных.

Вам повезло и с руководством, и с вашим Президентом. Я вас с этим поздравляю. Вы должны помнить, что у вас — географически мы не близки, но сегодня расстояние — не помеха для сотрудничества — есть, как и прежде, как и раньше, очень надежные друзья, которые готовы вам в любую минуту помочь.

Перспективы в развитии наших торгово-экономических отношений немалые. Помогать их расширению будет и вот это вполне конкретное гуманитарное сотрудничество.

Александр Лукашенко:

То, что мы сегодня открываем в этом прекрасном университете Центр белорусской языка и культуры, говорит о том, что мы и в будущее смотрим друг на друга, как на друзей, с которыми мы готовы вершить большие дела и идти в одном направлении.

Впрочем, образование — это только одна из тем, которые обсуждались в течение официального визита Александра Лукашенко. Огромный блок сразу из нескольких направлений — от сельского хозяйства до сферы высоких технологий — Президенты обсудили в ходе переговоров. Предварила их очень яркая церемония встречи Александра Лукашенко Ильхамом Алиевым. У резиденции Загульба на плацу, рядом с чиновниками, выстроилась рота Почетного караула. В течение церемонии Президенты присоединились к ее строю, и наш Глава государства поприветствовал военных.

«Салам аскер» означает примерно «Здравия желаю, товарищи бойцы!» После представления официальных делегаций Президенты сели за стол переговоров.

Ильхам Алиев, Президент Республики Азербайджан:

Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что он послужит дальнейшему активному развитию отношений между нашими государствами. Мы определим и новые пути для развития сотрудничества, новые сферы.

Очень перспективны такие сферы, как энергетика, туризм, сельское хозяйство, сфера высоких технологий.

Александр Лукашенко:

Я лично очень рад. И нашей дружбе, и также тому, как эффективно и очень позитивно развиваются наши отношения. Мы всегда вам рады в Азербайджане и уверены, что ваш нынешний визит пройдет успешно, и запомнится хорошими результатами.

Говоря о перспективах, лидерам наших стран было что обсудить. С момента визита Лукашенко трехгодичной давности в Азербайджане уже созданы сборочные производства белорусских тракторов, грузовиков и автокранов. Работает завод по выпуску оптики «БелОМО». Теперь прорабатывается вопрос по созданию СП по сборке сельхозтехники, могилевских лифтов с возможностью выхода на рынки других стран.

По окончании заседания стороны подписали несколько соглашений. В частности, о защите инвестиций, о сотрудничестве в области информационных технологий, науке, охраны окружающей среды и ряда других. Президенты подписали совместную декларацию.

Александр Лукашенко:

Сегодня наши страны идут по пути укрепления государственности, создания собственного мощного государства.

Я Ильхаму Гейдаровичу не без зависти говорил о своих чувствах, которые меня охватывали спустя три года, все то, что происходит здесь в Баку и не только. Я ему говорю: «Ну что, наверное, разрешил Баку развалить и построить новый, сохранив лучшее старое?» Везде краны, везде идет стройка.

Во время своего визита Александр Лукашенко возложил цветы у мемориала жертвам кровавых событий 90-го года, а также почтил память общенационального лидера Азербайджана, отца нынешнего Президента Гейдара Алиева.

Состоялось много и неформальных переговоров, в том числе и с мэром Баку. Достаточно перспективным представляется сотрудничество в строительной сфере. Столица Азербайджана активно застраивается и опыт наших зодчих вполне может прийтись кстати. Есть предложение по возведению социально жилья застройки территории бакинской бухты, реконструкции линии метро.

Очень тепло прошла встреча с азербайджанским премьером. Александр Лукашенко поразмышлял о том, почему отношения с Азербайджаном складываются так легко. Просто обе стороны заинтересованы в решении вопросов. Главный ориентир — торгово-экономические отношения.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно, здесь будем усиливать партнерство. Если динамика будет хорошая, мы будем развивать усиливать свое присутствие. Азербайджан очень много делает. Здесь работают не только азербайджанцы — привлекаются и другие компании. Миллиарды долларов в год вы тратите на строительство, нефтедобычу и прочее. Все это мы умеем делать. Почему мы не можем здесь заработать на равных с другими тот же 1 млрд. долларов из 8 или 10, которые вы тратите внутри страны и которые, в принципе, получают иностранные компании? Вполне возможно, что миллиард долларов мы можем заработать. Мы к этому, конечно, будем стремиться. Абсолютно на равных.

Вместе со своим коллегой — Ильхамом Алиевым — Александр Лукашенко принял участие в закладке капсулы будущего белорусского посольства. Новое здание будет современным и просторным, под стать складывающимся отношениям. Для примера, только за первые пять месяцев этого года состоялось более сотни встреч наших специалистов самого разного уровня; в режиме обсуждения десятки бизнес-проектов. Вполне возможно, что к моменту открытия нового здания нашего посольства Саида Сафарова будет в нем полноправной сотрудницей.

Евгений Горин и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.