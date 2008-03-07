Официальные итоги выборов президента утвердит ЦИК Российской Федерации

По данным Государственной автоматизированной системы убедительную победу одержал первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Свои голоса за него отдали более 70 % избирателей. Кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов получил около 17 %, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 9 с половиной %, руководитель Демократической партии Андрей Богданов - 1,30%.



Явка избирателей составила 69,78%.



Согласно российскому законодательству, эти данные носят предварительный характер. Окончательные итоги выборов подводятся по бумажным протоколам избирательных комиссий.



Церемония инаугурации - официального вступления в должность нового президента России - состоится 7 мая.