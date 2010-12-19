Официальное заявление Министерства внутренних дел Беларуси о задержании автомобиля с опасным грузом, предназначавшимся для площади

Стало известно, что в Минске задержано два автобуса с взрывными веществами. По предварительным данным МВД Беларуси внутри колонны, которая двигалась по одной из улиц в сторону Октябрьской площади, находилось два автобуса. В них по оперативной информации были взрывчатые вещества и предметы для нанесения повреждений.

Колонна была остановлена правоохранителями. В ответ на требования представителей органов правопорядка предоставить транспортное средство толпа окружила автобус плотным кольцом и набросилась на сотрудников правоохранительных органов. В результате инцидента несколько человек получили незначительные повреждения, в том числе и кандидат Некляев. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Пекарский, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Я хотел бы сделать официальное заявление о тех событиях, которые произошли приблизительно вдали от Октябрьской площади.

В районе 19 часов в органы внутренних дел поступила информация о возможном передвижении на Октябрьскую площадь двух автомобилей, которые будут снабжены специальными средствами для нанесения телесных повреждений, взрывчатки. А также о том, что настроена группа лиц, которая собирается внести дестабилизацию на Октябрьской площади.

Был соорентирован наряд, который выбыл и подтвердил о том, что в удалении от Октябрьской площади собралась группа молодых людей, которые обозначали себя разного рода флагами. Они имели при себе дубинки и вели себя достаточно агрессивно. На требования дать проверить и убедиться в отсутствии этой информации они не подчинились, и мы вынуждены были привлечь туда ближайшие наряды.

Прибыли дополнительные силы и была приложена повторная попытка осуществить досмотр двух транспортных средств, в которых перемещались различного рода вещи. На тот момент мы не обладали достаточной информацией. Однако, имея опыт 2008 года, когда на праздновании Дня Независимости произошел взрыв, мы соответственно должны были отреагировать.

На требование предъявить данное транспортное средство молодые люди окружили кольцом эти автомобили и не дали возможности мирным путем осмотреть их. К сожалению, пришлось физически оттеснить данную группу людей от микроавтобуса. При этом нашим сотрудникам было оказано активное сопротивление. Трое сотрудников госпитализированы и находятся в госпитале МВД.

Было принято решение, не применяя специальных средств, оттеснить толпу и осмотреть данное транспортное средство. Это было осуществлено.

Информация о нахождении в данных микроавтобусах средств для нанесения телесных повреждений, различного рода инвентаря, газовых баллонов, которые могли осуществляться в качестве детонатора, и могли производиться взрывные устройства, подтвердилась. Они были обнаружены и в настоящее время создан материал, и проводится официальная проверка.