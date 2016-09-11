Официально: явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 74,32%

Новости Беларуси. Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва составила 74,32%. Данные размещены на сайте Центризбиркома.

В Брестской области на выборах в Палату представителей проголосовали 77,53% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской – 79,98%, в Гомельской – 75,14%, в Гродненской – 76,19%.

Явка избирателей в Минской области составила 75,35%, в Могилевской – 80,90%.

В столице проголосовали 61,11% избирателей от общего списочного состава. На участках, сформированных за пределами Беларуси, явка составила 66,12%.