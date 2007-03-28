Офицеры - честь и достоинство страны

Третье собрание офицеров погранвойск Беларуси пройдет 28 марта в Бресте. Военнослужащие соберутся на базе Брестской пограничной группы имени Дзержинского.

В центре внимания - актуальные проблемы оперативно-служебной деятельности и роли офицерских собраний в решении задач, возложенных на пограничные войска. Кроме того, офицеры обменяются опытом работы по пропаганде здорового образа жизни.

Тем временем вопросы идеологической работы в армии обсудят сегодня в военной академии Беларуси. Здесь открывается научно-практическая конференция. Ее участники расскажут о подготовке офицерских кадров по идеологии, об актуальных проблемах психологической работы в Вооруженных Силах, обсудят развитие социально-гуманитарных дисциплин. По итогам конференции планируется издание сборника ее материалов.