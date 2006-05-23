ОДКБ в перспективе может стать политической организацией

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может в перспективе трансформироваться из военного блока в политическую организацию. Так считает генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Некоторые обсуждаемые документы могут лечь в основу серьезной трансформации ОДКБ - от военного блока к универсальной политической организации", - сказал Николай Бордюжа сегодня журналистам, касаясь проходящих в Москве консультаций заместителей министров иностранных дел, обороны и финансов стран ОДКБ.

При этом Николай Бордюжа добавил, сообщает БелТА, что приоритетом деятельности ОДКБ остается противодействие существующим ныне и новым вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму и наркотической угрозе.