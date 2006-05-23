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ОДКБ в перспективе может стать политической организацией

23 мая 2006 11:41
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может в перспективе трансформироваться из военного блока в политическую организацию. Так считает генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Некоторые обсуждаемые документы могут лечь в основу серьезной трансформации ОДКБ - от военного блока к универсальной политической организации", - сказал Николай Бордюжа сегодня журналистам, касаясь проходящих в Москве консультаций заместителей  министров иностранных дел, обороны и финансов стран ОДКБ.

При этом Николай Бордюжа добавил, сообщает БелТА,  что приоритетом деятельности ОДКБ остается  противодействие существующим ныне и новым вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму и наркотической угрозе.

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