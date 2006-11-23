ОДКБ снова обсуждает актуальные вопросы военно-политической ситуации

Очередные заседания уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности - Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности - проходят с 23 по 25 ноября в Минске. Мероприятия проводятся в рамках председательства Беларуси в этой организации.Военные специалисты планируют обсудить военно-политическую ситуацию, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, а также вопросы, связанные с ходом реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Напомним, она прошла в июне нынешнего года в Минске.