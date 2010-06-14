Секретари советов безопасности стран ОДКБ согласовали меры по урегулированию ситуации в Кыргызстане. Теперь они будут доложены президентам государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Николай Патрушев, председатель комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ:

Принимаемые временным правительством Киргизии меры оказались недостаточными для решения возникших проблем — наведения порядка, предотвращения убийств и актов вандализма.



Встреча проходила в Москве. На ней присутствовали руководители Совбезов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



В самом Кыргызстане обстановка остается напряженной. В Бишкеке митингующие собрались у Дома ООН. Они просят ввести в республику миротворческие силы. В Оше, где четвертые сутки продолжаются межэтнические столкновения - острая нехватка продовольствия. По словам жителей, люди дерутся за хлеб. Нечем кормить пострадавших, находящихся в больницах. По последним данным, в межэтнических столкновениях погибли 118 человек. За три дня за медицинской помощью обратились свыше тысячи шестиста жителей.

Временная администрация ввела в Ошской и Джалал-Абадской областях чрезвычайное положение. Милиции разрешили стрелять на поражение.