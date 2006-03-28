ОДКБ: НА ПОРОГЕ РЕФОРМ

Организация Договора о коллективной безопасности готовится к тому, чтобы из военно-политической структуры преобразоваться в универсальную международную организацию безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. В Минске в июне состоится очередная сессия организации, где будут решаться и вопросы, связанные с ее развитием. В числе вопросов, которыми займется преобразованная ОДКБ, ее генсек назвал природные и техногенные катастрофы, а также вопросы миротворческой деятельности. Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.