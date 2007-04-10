ОДКБ и Совбез готовятся к антитеррористическим учениям

Госсекретарь Совета Безопасности республики Виктор Шейман и Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа обсудили подготовку к антитеррористическому учению, которое пройдет в Беларуси 24-25 апреля.

Программой пребывания предусмотрены также встречи с министрами иностранных дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям, председателем Комитета государственной безопасности и белорусскими парламентариями.

Вопросы борьбы с торговлей людьми обсудят международные эксперты. На конференции, которая открывается сегодня в белорусской столице, соберутся представители государств-участников СНГ, стран ЕС, США, Канады, Швейцарии - всего около 60 государств. Это логическое продолжение предыдущих мероприятий, прошедших в Беларуси, Киеве и Кишиневе. Основная цель - организация диалога между сотрудниками правоохранительных органов стран происхождения, транзита и назначения по практическим инициативам в области торговли людьми.