Одаренные учащиеся и студенты получат свыше миллиарда рублей

Деньги выделены специальному фонду Президента Беларуси по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Глава государства также утвердил решение совета спецфонда Президента, о поощрении денежными премиями 32-х учащихся – победителей международных олимпиад и конкурсов прошлого года.



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Совет специального фонда Президента обсуждал назначение стипендий студентам государственных вузов в нынешнем учебном году. По всем программам фонда награждено более 18 тысяч человек, в 2008-м – более двух тысяч.



- Одарённые молодые люди – это золотой фонд, золотой запас, это будущее Беларуси, – заявила Председатель Спецфонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Елена БЕЛОВА. - Поэтому государство создаёт все условия, чтобы поддерживать этих молодых людей.



- Мы хотим, чтобы наш потенциал и в виде банка данных, и в виде сообщества наиболее подготовленных, и вообще – в виде этой культуры мышления, научной культуры, культуры хороших технологий, чтобы он работал более активно во всех сферах на всю страну, – рассказал телеканалу СТВ министр образования Республики Беларусь Александр РАДЬКОВ.