Очереди на белорусско-польской границе сократились

На самом оживленном автомобильном погранпереходе "Варшавский мост" в Бресте в очереди в среднем находится около 40 машин.

Белорусско-польскую границу можно пересечь в среднем за 3-4 часа. В марте очереди значительно сократились. Улучшение ситуации началось после вступления в силу 1 марта постановления таможенного комитета Беларуси, ограничивающего вывоз из страны в баках автомобилей бензина и дизельного топлива.

Нередко один и тот же человек пересекал границу по несколько раз в сутки, поясняют таможенники. А с 1 апреля Польша ограничивает въезд иностранных граждан по двум паспортам. Сейчас польские пограничники пропускают белорусских граждан, имеющих два паспорта и действительную польскую визу в старом паспорте. Пограничники предупреждают, что повторно по двум паспортам въезд в Польшу будет невозможен.